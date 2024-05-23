Besni Do-Kan Spor Kulübü sporcuları arasında yer alan Necip Fazıl Kısa Kürek Ortaokulu öğrencisi Berfin Polat, Yıldız Kızlar 45 kg'da Türkiye Şampiyonu olurken Safyün Hatice Gölbaşı Ortaokulu öğrencisi Sıla Lenger 39 kg'da Türkiye 3.'sü oldu.

Adıyamanlı sporculara başarılar dileyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş,"Antrenmanlarını aksatmadan çalışan Besnili sporcularımızın bu başarısı bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. Berfin Polat ve Sıla Lenger’in başarısı ilimiz için mutluluk ve gurur vericidir. Sporcularımızı başarıya ve şampiyonluğa hazırlayan antrenörlerine, kendilerini destekleyen ailelerine ve emeği geçen herkese de ayrıca teşekkür ediyorum. Bu büyük başarı, ilimizde sporun önemini bir kez daha vurgularken, gelecekte daha büyük başarıların elde edileceğine olan inancımızı pekiştirdi. Sporcularımıza ve antrenörlerine başarılarının devamını diliyoruz."dedi.



Kaynak : PHA