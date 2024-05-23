e-Devlet uygulamasına gelen yeni güncelleme ile 'kaza tutanağı' hizmeti getirildi. Yeni uygulamayla kaza tutanakları için kağıt kalemle uğraşmaya gerek kalmayacak.ANKARA (İGFA) - 'Kaza tutanağı' hizmeti artık e-Devlet uygulamasına geldi.

Sürücüler e-Devlet’in İOS ve Android platformlarındaki mobil uygulaması üzerinden kaza tutanağı oluşturabilecek. Uygulama üzerinden oluşturulan kaza tutanakları anında SBM sistemlerine yansıyacak ve süreç hızlıca başlayacak.

Sigorta şirketlerini aramaya gerek kalmadan tüm süreç e-Devlet üzerinden takip edilebilecek.

Ancak sisteme şu anda sadece iki aracın karıştığı kazalar sisteme girilebiliyor. Zincirleme kazalarda kaza tespit tutanağının kağıt olarak doldurulması gerekiyor.

AŞAMALAR NASIL İŞLİYOR?

1- Arama kısmına Kaza Tutanağı yazılıyor.

2- Yeni tutanak oluştur ya da yeni tutanağa dahil ol seçeneklerinden biri uygunluk durumuna göre seçiliyor.

3- Bulunulan konum giriliyor.

4- Araç bilgileri giriliyor.

5- Kaza senaryosu hazırlanıyor.

6- Kazaya ilişkin fotoğraflar ekleniyor.

7- Trafik sigortası bilgileri giriliyor.

8- Tutanak tamamlanıp Sigorta Bilgi Merkezi'ne gönderiliyor.

Kaza tutanağının e-Devlet Mobil'e gelmesiyle birlikte araçlarda kaza tutanağı bulundurulması zorunluluğu da ortadan kalkmış oldu. Çoğu araçta kaza tespit tutanağı bulunmuyor ve bu da sorunlara neden oluyordu.