e-Devlet uygulamasına gelen yeni güncelleme ile 'kaza tutanağı' hizmeti getirildi. Yeni uygulamayla kaza tutanakları için kağıt kalemle uğraşmaya gerek kalmayacak.ANKARA (İGFA) - 'Kaza tutanağı' hizmeti artık e-Devlet uygulamasına geldi.
Sürücüler e-Devlet’in İOS ve Android platformlarındaki mobil uygulaması üzerinden kaza tutanağı oluşturabilecek. Uygulama üzerinden oluşturulan kaza tutanakları anında SBM sistemlerine yansıyacak ve süreç hızlıca başlayacak.
Sigorta şirketlerini aramaya gerek kalmadan tüm süreç e-Devlet üzerinden takip edilebilecek.
Ancak sisteme şu anda sadece iki aracın karıştığı kazalar sisteme girilebiliyor. Zincirleme kazalarda kaza tespit tutanağının kağıt olarak doldurulması gerekiyor.
AŞAMALAR NASIL İŞLİYOR?
1- Arama kısmına Kaza Tutanağı yazılıyor.
2- Yeni tutanak oluştur ya da yeni tutanağa dahil ol seçeneklerinden biri uygunluk durumuna göre seçiliyor.
3- Bulunulan konum giriliyor.
4- Araç bilgileri giriliyor.
5- Kaza senaryosu hazırlanıyor.
6- Kazaya ilişkin fotoğraflar ekleniyor.
7- Trafik sigortası bilgileri giriliyor.
8- Tutanak tamamlanıp Sigorta Bilgi Merkezi'ne gönderiliyor.
Kaza tutanağının e-Devlet Mobil'e gelmesiyle birlikte araçlarda kaza tutanağı bulundurulması zorunluluğu da ortadan kalkmış oldu. Çoğu araçta kaza tespit tutanağı bulunmuyor ve bu da sorunlara neden oluyordu.