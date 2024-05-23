e-Devlet uygulamasına gelen yeni güncelleme ile 'kaza tutanağı' hizmeti getirildi. Yeni uygulamayla kaza tutanakları için kağıt kalemle uğraşmaya gerek kalmayacak.ANKARA (İGFA) - 'Kaza tutanağı' hizmeti artık e-Devlet uygulamasına geldi.

Sürücüler e-Devlet’in İOS ve Android platformlarındaki mobil uygulaması üzerinden kaza tutanağı oluşturabilecek. Uygulama üzerinden oluşturulan kaza tutanakları anında SBM sistemlerine yansıyacak ve süreç hızlıca başlayacak. 

Sigorta şirketlerini aramaya gerek kalmadan tüm süreç e-Devlet üzerinden takip edilebilecek.

Ancak sisteme şu anda sadece iki aracın karıştığı kazalar sisteme girilebiliyor. Zincirleme kazalarda kaza tespit tutanağının kağıt olarak doldurulması gerekiyor.

AŞAMALAR NASIL İŞLİYOR?

71 ile 'kuvvetli yağış' uyarısı 71 ile 'kuvvetli yağış' uyarısı

1- Arama kısmına Kaza Tutanağı yazılıyor.
2- Yeni tutanak oluştur ya da yeni tutanağa dahil ol seçeneklerinden biri uygunluk durumuna göre seçiliyor.
3- Bulunulan konum giriliyor.
4- Araç bilgileri giriliyor.
5- Kaza senaryosu hazırlanıyor.
6- Kazaya ilişkin fotoğraflar ekleniyor.
7- Trafik sigortası bilgileri giriliyor.
8- Tutanak tamamlanıp Sigorta Bilgi Merkezi'ne gönderiliyor.

Kaza tutanağının e-Devlet Mobil'e gelmesiyle birlikte araçlarda kaza tutanağı bulundurulması zorunluluğu da ortadan kalkmış oldu. Çoğu araçta kaza tespit tutanağı bulunmuyor ve bu da sorunlara neden oluyordu.

Kaynak: igf