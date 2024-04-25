Sporculara her zaman destek olduklarını belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Keleş: ”2009 yılından bu yana Spor Genel Müdürlüğü tarafından ilimizde olimpiyatlar başta olmak üzere uluslararası organizasyonlarda mücadele edecek sporcuların yetiştirildiği Gündüzlü Sporcu Eğitim Merkezi’nde yürütülen çalışmalar ve sporculara verilen desteklerle büyüyor. Güreş çalışmalarının yoğun bir şekilde sürdürüldüğü Gündüzlü Sporcu Eğitim Merkezi’nde çalışmalarına aralıksız olarak devam eden 16 sporcu ve 2 antrenörümüze malzeme desteğinde bulunduk.

Burada antrenörlerimizin kontrolünde eğitim alan gençlerimizin en iyi imkânlardan yararlanması için tüm gayreti gösteriyoruz. Geleceğin sporcularını yetiştirebilmek için onların her zaman yanındayız. Ben inanıyorum ki bu ekmelerimizin karşılığı olarak onlar birer Milli Sporcu olarak gelecekte hayatlarında spor anlamında önemli kariyerler yapacaktır. Ben tüm sporcu ve antrenörlerimize başarılar diliyorum” dedi.

Haber: İlker Şahin/Gölbaşı-PHA

Kaynak : PHA