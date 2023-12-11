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Asırlar boyunca ev sahipliği yaptığı medeniyetlerin kalıntılarıyla açık hava müzesini andıran Adıyaman’ın tarihi yerlerini sanal gerçeklik gözlüğü ile vatandaşlar gitmeden gezebilecek.

Adıyaman'ın görülmeye değer tarihi ve kültürel dokularını sanal gerçeklik teknolojisi (VR) gözlük ile görülmeye hazır hale getiren Adıyaman Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü, Adıyaman Belediyesi Kültür ve Eğitim Merkezi (AKEM)’de vatandaşların kullanımına sundu.

Her santiminde tarih yatan Adıyaman’ın görülmeye değer tarihi yerlerini ulaşım imkânı olamadığı için gezip göremeyen vatandaşlar, Adıyaman Belediyesi tarafından AKEM’de kurulan sanal gerçeklilik gözlüğü sayesinde yerinde geziyormuş hissi yaşayarak görebilecek.

Sanal gerçeklilik gözlüğünü inceleyerek kullanım sağlayan Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, “Adıyaman’ımız açık hava müzesini andıracak kadar tarihi ve kültürel bir dokuya sahip. Özellikle bu tarihi yerleri fiziki anlamda gezemeyen öğrencilerimize, vatandaşlarımıza ve gençlerimize bu sanal gerçekçilik programı kapsamında gitmeden gezip görme imkânı sağlayacağız. Türkiye'ye gelen son teknoloji gözlüklerle tarihi yerlerimizi üç boyutlu olarak gezebiliyorlar. Nemrut Batı Teras ve Doğu Teras, Cendere Köprüsü, Perre Antik Kenti, Arsemia ve diğer tarihi dokuları gezme fırsatı elde edecekler. Eski Kahta Kalesini de yakın zamanda ekleyeceğiz. Şimdiden şehrimize hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

Kaynak : PHA