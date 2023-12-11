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Alınan bilgiye göre kaza, Duranlar Mahallesi'nde meydana geldi.

Duranlar sokak içesinde sürücüsü öğrenilemeyen 33 ADB 394 plakalı hafriyat kamyonun direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Kazada ismi öğrenilemeyen sürücüsü kamyonet içerisinde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ve sağlık görevlileri tarafından sürücüsü sıkıştığı yerden çıkartılarak ambulansla hastaneye götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.



Kaynak : PHA