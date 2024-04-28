Dün gece saatlerinde Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis memuru Süleyman Uğur Şahin ile Başkomiser Kamuran Üçgül ve Komiser Gökhan Özer arasında yaşanan tartışma, bir silahlı çatışmaya dönüştü. Tartışmanın büyümesi üzerine polis memuru Süleyman Uğur Şahin, beylik tabancasıyla Başkomiser Kamuran Üçgül ve Komiser Gökhan Özer’e ateş açtı.

Olay yerine gelen diğer polisler tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirilen Şahin, ağır yaralanan Başkomiser Kamuran Üçgül ve Komiser Gökhan Özer, kentteki hastanelere kaldırıldı. Başkomiser Kamuran Üçgül ve Komiser Gökhan Özer, yapılan tüm müdahalelere rağmen ne yazık ki, kurtarılamayarak şehit düştüler.

Şehitlerin cenazeleri, yapılan otopsinin ardından memleketlerine gönderilmek üzere törenle Özel Harekât Şube Müdürlüğü’ne getirildi. Törene, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Adıyaman Valisi Osman Varol, Adıyaman Milletvekilleri Mustafa Alkayış ve Hüseyin Özhan, Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Tutdere, Jandarma İl Komutanı Hikmet Uz, Emniyet Müdürü Cihat Dağdeviren, TSK temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve şehitlerin silah arkadaşları ile vatandaşlar katıldı.

Şehitler için yapılan saygı duruşu ve okunan duaların ardından cenazeler, memleketlerine uğurlanmak üzere araçlara konuldu. Şehit Başkomiser Kamuran Üçgül’ün cenazesi Osmaniye’nin Kadirli ilçesine, Şehit Komiser Gökhan Özer’in cenazesi ise İstanbul’a gönderildi.

2001 yılında mesleğe başlayan, Şehit Kamuran Üçgül evli ve 2 çocuk babası iken, 2017 yılında mesleğe giren Gökhan Özer evli ve henüz çocuk sahibi değildi.

Kaynak : PHA