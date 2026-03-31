460 milyon metreküp su depolama hacmine sahip Çetintepe Barajı doluluk oranına ulaşmaya başladı. Baraj yatırımıyla, Adıyaman'ın Besni ilçesi Keysun ve Kızılin Ovaları ile ilçede toplam 220 bin dekar tarım arazisini suyla buluşmasını sağlayacak baraj sularının yükselmesiyle birlikte Savran Köyü sular altında kalmaya başladı. Çetintepe Barajı'nın suları altında kalacak olan Gölbaşı Savran köyü sakinleri, ortaya çıkan mağduriyetlerinin giderilmesi için yetkililere çağrıda bulundu.

Köylüler baraja yapılan işlemlere karşı olmadıklarını, fakat evlerinin teslim edilmeden köylerinin ve evlerinin sular altında kalacak olmasının kendilerini zor duruma düşürdüğünü, evlerinin teslimine 2 ya da 3 ay daha olduğunu, bu süre zarfında barajın tutulmasının daha iyi olacağını ve kendilerininin de mağdur olmayacaklarını dile getirdi.

'Evlerimiz Tamamlanmadan Baraj Suyu Tutulmasın'

Savran Köyü sakinlerinden Mustafa Tunçağır, köylerinde yaşanan mağduriyeti dile getirerek yetkililere çağrıda bulundu. Tunçağır, köydeki okulun şu an aktif olduğunu ancak yeni yerleşim alanında henüz okul inşaatına başlanmadığını belirtti.

Baraj suyu tutulmadan önce kendilerine süre tanınması gerektiğini ifade eden Tunçağır, 'Evlerimizin tamamlanmasının en az 2-3 ay süreceği söyleniyor. Eğer baraj suyu bu süre zarfında tutulmasaydı, biz de yeni evlerimize geçene kadar idare edebilirdik. Ancak su tutulduğu için mevcut evlerimizin sular altında kalması artık kaçınılmaz hale geldi' dedi.

Köy halkının konteynerlere taşınmak istendiğini ancak henüz hazır olmadıklarını vurgulayan Tunçağır, 'Evlerimiz tamamlanmadan bizi konteynerlere taşımak istiyorlar. Biz hayvancılıkla geçinen bir köyüz. Hayvanlarımızı konteynerde nereye koyacağız? Biz sadece evlerimiz bitene kadar barajda su tutulmamasını istiyoruz. Başka bir talebimiz yok' ifadelerini kullandı.

'Göç Etmek Kolay Mı?'

Köy sakinleri ise yaşadıkları sıkıntının büyük olduğunu dile getirerek şunları söyledi:

'Biz neyle baş edeceğimizi şaşırdık. Konteynerde nasıl yaşayacağız? Elektriğimiz kesildi. Ahırlarımız yapılmadan, okulumuz tamamlanmadan bizi buradan çıkarmak istiyorlar. Göç etmek kolay mı? Biz 'bizi çıkarmasınlar' demiyoruz. Her şeyimiz tamamlandıktan sonra çıkalım diyoruz. Tek isteğimiz bu.'

'11 Yıla Rağmen Herhangi Bir Çalışma Yapılmaması Büyük Bir Üzüntü'

CHP Gölbaşı İlçe Eski Başkanı Emine Köseler ise Savran Köyünde Baraj çalışmalarının planlandığı halde köylere taşıma sözü verip 11 yıl sonra dahi herhangi bir çalışma olmamasının çok büyük bir üzüntü olduğunu dile getirerek köylülere destek olunması gerektiğini ifade etti.

Köseler, köyle alakalı çalışmaların hızlandırılması gerektiğini belirterek şunları söyledi:

'Savran Köyü'nde, Çetintepe Barajı'ndan dolayı köylülerin mağduriyetinin giderilmesi adına 11 yıl önce barajın geleceğinin planlandığı halde, köyün taşınacağı sözü verilmesine rağmen geçen süre içinde herhangi bir çalışma yapılmaması büyük bir üzüntü. Depremde en fazla hasar gören köylerimizden biri olan Savran'da, deprem sonrasında doğru düzgün bir köy merkezinin olmaması, yeterli konteyner bulunmaması ve köy yerleşiminin sağlıklı şekilde oluşturulamaması dikkat çekiyor. Bugün ise köyün baraj suları altında kalmasıyla birlikte bazı evleri su basmış, elektrikler kesilmiş durumda. Hatta görüldüğü üzere, köye girilirken de görülüyor köylülerin yakmak için kullanacağı ağaçlar suların altında kalmış durumda. Bölgede yaşayan hastalar, çocuklar ve kadınlar perişan durumda. Özellikle geçimini hayvancılıkla sağlayan köylüler büyük sıkıntı yaşıyor. Köy halkı evleri tamamlanmadan geçmek istemedikleri için suların tutulmasını istiyorlar, Onların sesine kulak verin. Bu nedenle gerekli çalışmaların hızlandırılması ve yetkililerin gerekeni yapması için yetkililere sesleniyoruz.'

