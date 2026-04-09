TBMM Divan Üyesi ve Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. İshak Şan, Adıyaman Valisi Osman Varol, Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Yelken ile birlikte Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ziyaret etti. Görüşmede Adıyaman'ın kültürel mirası ve turizm potansiyeline ilişkin 5 önemli başlık masaya yatırıldı.

Milletvekili Şan, görüşmede Bakan Ersoy ile Adıyaman'ın kültür ve turizm yatırımlarına yönelik çeşitli konularda mutabakata varıldığını açıkladı. Buna göre, Adıyaman Cumhuriyet İlkokulu'nun restorasyonu ile yeni müze yapımı, Kızılin Kanyonları'nın turizm alanı ilan edilmesi, Nemrut Dağı Acil Sağlık Yolu'nun açılması, tarihi Ulu Cami'nin restorasyon sürecinin hızlandırılması ve Perre Antik Kenti'nin gece müzeciliğine kazandırılması başlıklarında görüş birliği sağlandı.

Ziyaretin ardından yazılı açıklama yapan Milletvekili Şan, Adıyaman'ın tarihi ve kültürel değerlerinin korunarak geleceğe taşınmasının öncelikleri arasında yer aldığını belirtti.

Milletvekili Şan, 'Adıyaman'ımızın hafızasını yaşatan her eser, geleceğimize bırakacağımız en kıymetli mirastır. Bu bilinçle ilettiğimiz talepler doğrultusunda desteklerini esirgemeyen Sayın Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'a teşekkür ediyor, şehrimizin yeniden ihyası için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz' ifadelerini kullandı.

Açıklamasının sonunda çalışmaların kararlılıkla süreceğini vurgulayan Milletvekili Şan, sürece katkı sunan tüm kurum ve paydaşlara teşekkür ederek kamuoyuna saygıyla duyurdu.

