Adıyaman Altınşehir Mansur Yardımcı Stadı'nda oynanan final maçında Adıyamangücü'nün genç futbolcuları ve 1958 Gölbaşı Spor'un genç futbolcuları karşı karşıya geldi. Adıyamangücü'nün maçı 3-0'lık net bir skorla kazanmasıyla, takım şampiyonluğunu ilan etti.

Bu başarı sayesinde Adıyamangücü Spor, 25-28 Nisan tarihleri arasında Mardin'de düzenlenecek U18 Türkiye Şampiyonası'nda Adıyaman'ı temsil etmeye hak kazandı.

Adıyamangücü Spor Kulübü Başkanı Alican Çelik, maç sonrası yaptığı açıklamada "Adıyaman 1. Amatör Play-Off karşılaşmalarında mücadelemiz devam ediyor. U18 takımımız genç ve dinamik bir ekipten oluştu. Mardin'de yapılacak U18 Şampiyonası'nda ilimizi temsil edecek olan gençlerimizin, daha güzel yerlerde şehrimizi temsil edeceğine inancımız tamdır" ifadelerini kullandı.

Haber: Mustafa Reşber/Adıyaman-PHA

Kaynak : PHA