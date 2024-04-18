Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Adıyaman Demokrasi Parkı önündeki denetim esnasında, durdurulan motosiklet ve araç sürücülerine güvenli sürüş ve kurallara riayet konusunda bilgilendirme yaptı. Kask takmayan motosiklet sürücülerinin, trafik ekiplerini görünce kasklarını takmalarına dikkat çekilen uygulamada, kask takmanın motosiklet sürücüsünün hayatını korumak, kafa travması riskini azaltmak gibi faydalarına dikkat çekildi.

“Kaskı bizim için değil, hayatınız için takın” diyerek sürücülere seslenen Komiser Mehmet Bakır, Adıyaman Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nün, il genelinde güvenli ve düzenli trafik akışını sağlamak için gerçekleştirmeye devam ettiği denetimleri anlattı ve basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Özellikle yaz aylarında artan motosiklet kullanımı nedeniyle, motosiklet sürücülerinin karıştığı kazaların sayısında artış yaşandığını kaydeden Bakır, bu artışı önlemek amacıyla denetimlere ağırlık verdiklerini ve motosiklet sürücülerine yönelik kontrolleri artırdıklarını belirtti.

Komiser Bakır, motosiklet sürücülerinin kazalara karışması durumunda yaralanma riskinin daha yüksek olduğu için, müdürlük olarak, motosiklet sürücülerinin dikkat etmesi gereken hususlara vurgu yaptı. Sürücülerden motosiklet kullanma yeterliliğine sahip olmaları ve kask, eldiven, kolluk, dizlik, gözlük ve reflektörlü yelek gibi gerekli ekipmanları kullanmalarını isteyen Bakır, kask kullanımının özellikle önemli olduğunu ifade etti. Komiser Bakır, kask takmanın, sürücülerin kafa travması ve ölüm riskini önemli ölçüde azalttığını da sözlerine ekledi.

Adıyaman Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nün, son altı ay içinde yaklaşık 10 bin araç denetlemesi gerçekleştirdiğini kaydeden Komiser Bakır, bu denetimlerde yaklaşık 200 motosikletin trafikten menedildiği açıkladı. Müdürlük olarak, bu denetimlerle il genelinde meydana gelen trafik kazalarını önlemeyi ve kazaların neden olabileceği yaralanma ve ölümleri en aza indirmeyi hedeflediklerini aktaran Komiser Mehmet Bakır, ayrıca, egzoz sesiyle gürültü yapan ve trafik güvenliğini tehlikeye atan araç sürücülerinin de tespit edilerek gerekli işlemlerin yapıldığını belirtti.

Trafik güvenliği ve düzeninin sağlanması için çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini ifade eden Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Komiseri Mehmet Bakır’ın basın mensuplarının sorularına verdiği yanıtlar ise şu şekilde:

“Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü olarak görev ve sorumluluklarınız nelerdir?”

Adıyaman Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü olarak genel olarak görevimiz görevli bulunduğumuz sorumluluk bölgesinde: güvenli ve düzenli trafik akısının sağlanmasıdır. Bu düzeni ve güvenliği sağlamak için; radarla hız denetimleri, alkol ve uyuşturucu madde etkisinde araç kullanma, motosiklet denetimi, kırmızı ışık denetimi, emniyet kemeri denetimi, yük ve yolcu taşımacılığı ve okul servis araçlarına yönelik denetimlerimiz gibi trafikte seyir yapan birçok unsuru etkili ve sürekli şekilde kontrollerini yapılmaktadır.

“Motosiklet denetimlerinin önemi hakkında bilgi verebilir misiniz?”

Yaz aylarının gelmesi ve hava sıcaklıklarının artması nedeniyle motosiklet kullanımı artmakta ve buna bağlı olarak motosiklet sürücülerinin karışmış olduğu kaza sayılarında artış meydana gelmektedir. Takdir edersiniz ki motosiklet sürücülerinin karışmış olduğu kazalarda motosiklet sürücülerinin yaralanma riski otomobillere nazaran daha yüksektir. Aynı şekil ve şiddette gerçekleşen iki otomobilin karıştığı kazada sürücüler herhangi bir yara almazken, motosiklet kazalarında önemli yaralanmalar, uzuv kayıpları ve hatta ölümlere varan sonuçlar ortaya çıkabilmektedir.

“Motosiklet sürücülerinin dikkat etmesi gereken hususlar nelerdir?”

Motosiklet sürücülerinin öncelikli olarak motosiklet kullanma yeterliliğine sahip olması gerekmektedir. Motosiklet kullanma ehliyeti (A, A1, A2) şeklindedir. Motosiklet kullanma yeterliliğine sahip sürücülerin başta kullanımı tercihe bağlı olmayıp, zorunlu olan kask olmak üzere diğer ekipmanlarını da tamamlamalarında fayda vardır. Bunlar eldiven kolluk, dizlik, gözlük ve reflektörlü yelektir. Kask motosiklet kullanıcılarının olmazsa olmazlarındandır. Kask sürücüler için meydana gelecek olan kazalarda kafa travması geçirme riskini yüzde 73, ölüm riskini yüzde 42 oranında önler. Yine yüz ve göz yaralanmalarını önler, sürücünün seyir halindeyken görüş kabiliyeti olan gözlerini dış etkenlerden (toz, sinek gibi) korumaya yarar. Sürücüye daha güvenli bir sürüş deneyimi sağlar. Unutulmamalıdır ki motosiklet sürücülerinin yukarıda saymış olduğumuz ekipmanları takması kendi sağlığı için gereklidir.

“Motosikletlerle ilgili ne gibi çalışmalar yapıldı, yapılan denetimler hakkında bilgi verebilir misiniz?”

Adıyaman Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü olarak güvenli ve düzenli bir trafik akımının sağlanması için son 6 ay içinde yaklaşık 10 bin araç denetlenmiş olup yaklaşık 200 adet motosiklet trafikten menedilmiştir. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü olarak amacımız il genelinde meydana gelen trafik kazalarını önlemek, meydana gelebilecek kazalarda yaralanma ve ölüm oranlarını en aza indirmektir. Trafik kazalarında her yıl binlerce vatandaşımız uzuv kaybı yaşamakta, yüzlerce insan maalesef hayatını kaybetmektedir. Bizim amacımız meydana gelecek veya gelmesi muhtemel olan trafik kazalarını önlemek en aza indirmektir. Bunlarla beraber egzoz sesi ile gürültü yapan, trafik güvenliğini tehlikeye atan araç sürücülerini tespit ederek gerekli işlemleri yapmaktır.

Kaynak : PHA