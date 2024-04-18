Adana'daki 10. Tanker Üs Komutanlığı (İncirlik Üssü), Ana Jet Üs Komutanlığı'na dönüştürüldü.ANKARA (İGFA) - İncirlik/Adana’da bulunan 10’uncu Tanker Üs Komutanlığının ismi Hava Kuvvetlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda “10’uncu Ana Jet Üs Komutanlığı” olarak değiştirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), kararın Hava Kuvvetleri'nin ihtiyacı doğrultusunda alındığını duyurdu.

Bakanlığın Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı'nda bilgi veren Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve teşvikiyle mütemadiyen geliştirilen yerli ve millî savunma sanayisi ürünü silah sistemleriyle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin imkân ve kabiliyetleri her geçen gün daha da artırılmaktadır" dedi.

Aktürk, Cumhuriyetin ikinci asrında, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve “Türkiye Yüzyılı” hedefleri doğrultusunda, terörle mücadeleden sınır güvenliğine, uluslararası misyonlardan insani yardım faaliyetlerine kadar çok geniş bir alanda, kendisine verilen tüm görevleri bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da başarıyla yerine getirmeye devam edeceğini söyledi.

Değişikliğin ardından İncirlik'e F-16 filosu konuşlandırılacağı kaydedildi.