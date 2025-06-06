Adıyaman Valisi Osman Varol, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, milletvekilleri Resul Kurt ve Mustafa Alkayış, Ticaret Merkezi alanında bulunan Meydan Camii’nde bayram namazını kılarak vatandaşlarla bir araya geldi.

Yüzlerce kişi bayram namazının ardından ellerini semaya yükselterek dua ettiler.

İl protokolü namazın ardından vatandaşlarla sohbet ederek, vatandaşların bayramını kutladı.

Namaz sonrası değerlendirmede bulunan Vali Varol, “Adıyamanlı hemşehrilerimizin, aziz milletimizin ve bütün İslam âleminin mübarek Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimizle kutluyor; bayramın tüm insanlığa dostluk, kardeşlik, barış ve huzur getirmesini temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak : PHA