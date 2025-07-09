Türkiye Petrolleri K-19 konteyner kentinde yılan alarmı



Türkiye Petrolleri K-19 Türmüz Geçici Yaşam Alanı’nda bir konteyner içine giren yılan, vatandaşlar arasında kısa süreli paniğe yol açtı. Konteyner içine giren yılan, vatandaşların müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Olayın ardından konteyner kent yönetimi tarafından tüm sakinlere uyarı mesajı gönderildi.



Yönetimden uyarı: Kapılar açık bırakılmasın, çocuklara dikkat edilsin



K-19 konteyner alanı yönetimi tarafından yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:



“İyi akşamlar K-19 sakinleri. Konteyner içine yılan girmiş olup öldürülmüştür. Kapılarınızı açık bırakmayınız ve çocuklarınıza dikkat ediniz.”



Yetkililer, özellikle sıcak havalarda açık bırakılan kapı ve pencerelerden sürüngen hayvanların konteyner içlerine girebileceğini belirterek vatandaşlardan dikkatli olmalarını istedi.



Konteyner kentlerde yılan tehlikesi artıyor



Adıyaman’da deprem sonrası kurulan çok sayıda geçici yaşam alanında benzer vakaların yaşandığı, özellikle kırsala yakın bölgelerde kurulu konteyner kentlerde yılan, akrep gibi canlılarla karşılaşma riskinin arttığı ifade ediliyor. Uzmanlar, bu gibi durumlarda panik yapılmadan belediye ya da ilgili müdürlüklerle irtibat kurulmasını öneriyor.

Kaynak : PHA