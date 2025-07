‘Yargı muhalefeti susturma aracı olarak kullanılmakta’



İYİ Parti Adıyaman İl Başkanı Ahmet Türk ve Merkez İlçe Başkanı Bahtiyar Çavuş'un imzasını taşıyan açıklamada, “Adıyaman seçmeninin %50 iradesi ile Adıyaman Belediye Başkanı seçilen Sn. Tutdere’nin demokrasi ve adalet duygusunu yaralayan 4 günlük gözaltı süreci ve akabinde ‘adli kontrol ve ev hapsi’ ile cezalandırılmasını doğru değerlendirmek mümkün değildir. Yargının muhalif olanları susturma aracı olarak kullanıldığına dair eğilim gün geçtikçe artmaktadır,” ifadelerine yer verildi.



‘Millet iradesi her türlü iradenin üzerindedir’



Açıklamada, hukukun üstünlüğü, anayasal değerlere bağlılık ve demokratik ilkelerin altı çizilerek şu ifadelere yer verildi:



“Millet iradesini her türlü iradenin üzerinde gören, hukuka, demokrasiye, anayasaya bağlı siyaset anlayışımızla, bu değerlerimize yapılan haksızlıkların her platformda karşısında olacağımızı açıkça ifade ediyoruz.”



‘Gözaltı süreci siyasi bir cezalandırmadır’



Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik krize de dikkat çekilen açıklamada, “Milletimizin %90’ı Cumhuriyet tarihinin en büyük ekonomik krizi ile, büyük zorluklarla hayatlarını idame ettirmekle meşgulken, sorunları çözmekle görevli iktidar sahiplerinin şahsi ikballerinin peşinde olduklarına hep beraber şahitlik etmekteyiz. Bu münasebetle yapılan gözaltı ve cezalandırmaların siyasi olduğu aşikârdır,” denildi.



Son olarak Başkan Tutdere’ye geçmiş olsun dileklerini ileten Ahmet Türk ve Bahtiyar Çavuş, hukukun ve demokrasinin yanında olduklarını vurguladı.

