Adıyamanlılar Özel’i İl Başkanlığı önünde karşılayacak



CHP Adıyaman İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Genel Başkan Özgür Özel'in Adıyaman’da vatandaşlarla bir araya geleceği buluşma için tüm yurttaşlara çağrıda bulunuldu. Açıklamada, “Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’i İl Başkanlığımız önünde karşılıyoruz” denilerek, buluşmanın yerel gündem ve toplumsal sorunların ele alınacağı önemli bir etkinlik olacağı ifade edildi.



Tutuklamalar, yargı süreçleri ve yerel yönetimlere müdahaleler gündemde



Genel Başkan Özgür Özel’in, Adıyaman’daki buluşmada son dönemde CHP’li belediyelere yönelik soruşturmalar, tutuklamalar ve yerel yönetimlerin yetki alanlarına müdahale gibi konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunması bekleniyor. Adıyaman’da da gündemi meşgul eden yolsuzluk iddiaları, yerel yönetim tartışmaları ve adalet taleplerinin öne çıkması öngörülüyor.



CHP İl Başkanlığı, etkinliğin demokratik katılım ve halkla doğrudan temas açısından önemli bir buluşma olacağını vurgulayarak, tüm halkı 13 Temmuz Pazar günü saat 16.00’da yapılacak halk buluşmasına davet etti.

Kaynak : PHA