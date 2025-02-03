Atatürk İlkokulu'nda düzenlenen törene Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, öğretmenler ve veliler katıldı.

Tören sonrası değerlendirmede bulunan Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun,"Deprem sonrası eğitim altyapımızı güçlendirmek için büyük adımlar attık. 61 yeni okulumuzu açarak, 9 okulumuzun güçlendirme çalışmalarını tamamladık. Bu dönem ise 12 yeni okulumuz daha hizmete girdi ve 6.212 öğrencimiz ikili eğitimden normal eğitime geçti. Daha güçlü bir eğitim, daha aydınlık bir gelecek için çalışmaya devam ediyoruz"dedi.

Aynı zamanda bu okulun mezunu olan Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, öğrenciler ve öğretmenlerle bayrak töreninde buluşarak bu heyecana ortak oldu.



Kaynak : PHA