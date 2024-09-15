2025-2027 Yıllarında Yapılacak Bitkisel Üretime Yönelik Desteklemeler ile Diğer Bazı Tarımsal Desteklemelere İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmî Gazete'de yayımlandı.

İlk defa "3 yıllık" olarak ve üretim döneminden önce açıklanan bitkisel üretim destekleri, hem hazırlanıp bastırılan broşürler vasıtası ile hem de bizzat bilgilendirme yapılarak çiftçilere anlatılıyor.

Adıyaman İl Tarım Ve Orman Müdürlüğü kampüsünde hizmet veren Adıyaman Ziraat Odasını ziyaret eden Adıyaman İl Tarım Ve Orman Müdürü Nurettin Kıyas ve BÜS Şube Müdürü Erdal Yılmaz, işlemleri için orada bulunan çiftçilere broşür dağıtarak yeni destekleme modeli hakkında bilgi verdi, soruları cevapladı.



Kaynak : PHA