Adıyaman İl Emniyet Müdürü Ali Haluk Karakuş'un katılımıyla gerçekleştirilen değerlendirme ve bilgilendirme toplantısı İl Emniyet Müdür Yardımcıları, Birim Amirleri ve rütbeli personeller katıldı.

Düzenlenen değerlendirme ve bilgilendirme toplantısında vatandaşların huzur ve güvenliğinin devamlılığı amacıyla yapılacak çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Vatandaşların huzur ve güvenliğinin önemine vurgu yapan Karakuş, Müdür Yardımcıları, Birim Amirleri ve rütbeli personellerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Kaynak : PHA