Alınan bilgiye göre, Çelikhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe girişinde şüphe üzerine bir ticari taksiyi durdurdu.

Ekipler, araçta yaptıkları incelemede çocuk yaştaki bir yolcunun üzerinde yüklü miktarda döviz cinsi para bulunduğunu belirledi.

Ekiplerce yapılan aramada, H.D isimli çocuğun üzerinde 40 bin 700 Euro ele geçirildi.

Gözaltına alınan çocuğun alınan ifadesinde, parayı Kayseri’de adresini tam olarak hatırlamadığı bir adresten kendisine birilerinin söylediğini, kendisinin de bahse konu adrese giderek tanımadığı bir şahıstan poşet içerisinde bahse konu parayı aldığını ve adresten ayrıldığını söyledi.

Bunun üzerine detaylı inceleme başlatan ekipler, incelemeler sonucunda çocuktan ele geçirilen paranın Kayseri’de ikamet eden S.S. isimli şahsa ait olduğunu ve şahsın, kendini poli -savcı olarak tanıtan şahıslar tarafından dolandırıldığını tespit etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından H.D, isimli çocuk sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak : PHA