Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde yürütülen asayiş ve narkotik uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 74 kişi yakalandı. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlarda 17 şüpheli tutuklanırken, narkotik ekiplerinin çalışmalarında uyuşturucu maddeler ve sentetik ecza hap ele geçirildi. Kentte suç ve suçlularla mücadeleye yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, 9'u hırsızlık olmak üzere farklı suçlardan aranan toplam 74 kişi gözaltına alındı. 17'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda ise 19 şahıs hakkında işlem yapıldı. Operasyonlarda 25,69 gram çeşitli uyuşturucu madde ile 4 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Adıyamanlılar net

Kaynak : PERRE