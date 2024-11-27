"Motosiklete Çarpan Araç İnceleme Altında"

Edinilen bilgiye göre, 38 KV 939 plakalı araç, 02 AFE 047 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yere savrularak yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

"Yaralı Hastaneye Kaldırıldı"

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun yapılacak detaylı muayene sonucunda netlik kazanacağı bildirildi.

"Polis Ekipleri İnceleme Başlattı"

Kazanın ardından polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparak görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Araç sürücüsünün ifadesi alınırken, kazanın nasıl meydana geldiğine ve sorumluluğun kimde olduğuna dair detaylı bir soruşturma başlatıldı.

Yetkililer, sürücüleri trafik kurallarına uymaları ve dikkatli olmaları konusunda bir kez daha uyardı.

Kaynak : PHA