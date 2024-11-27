Bütçe Dağılımı ve Tahsis Edilen Kalemler

Adıyaman İl Özel İdaresi’nin 2025 yılı gider bütçesi, kurumsal fonksiyonel kodlamalara göre toplam 1,5 milyar TL olarak belirlendi. Giderlerin dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

Genel Kamu Hizmetleri Giderleri:

8 ilçe özel idare müdürlüklerine 281,8 milyon TL

Özel Kalem Birimine genel kamu hizmetleri giderlerine 3,5 milyon TL

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne 326,5 milyon TL

Destek Hizmetleri Müdürlüğü:

267,35 milyon TL tahsis edilerek akaryakıt, asfalt ve araç parkı giderlerine ayrıldı.

Encümen Müdürlüğü:

16,1 milyon TL bütçe ayrıldı.

İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü:

7,9 milyon TL bütçe ile yapılaşma ve iyileştirme projeleri desteklenecek.

Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü:

162,25 milyon TL tahsis edilerek inşaat ve eğitim projelerine ayrıldı.

Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü:

395,85 milyon TL ile yol, asfalt ve parke çalışmalarına kaynak ayrıldı.

Mali Hizmetler Müdürlüğü:

142,63 milyon TL ile mali yönetim ve hizmetlere destek sağlandı.

Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü:

169,73 milyon TL bütçe altyapı çalışmaları için ayrıldı.

Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü:

5,3 milyon TL ile tarımsal destek projeleri fonlandı.

Ortak Çaba ve İstişare ile Bütçe Onaylandı

Toplantıda konuşan İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan, bütçenin AK Parti ve CHP'li üyelerin ortak katkılarıyla oy birliği ile onaylandığını ifade etti. Erdoğan, birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek Adıyaman’ın ihtiyaçlarına yönelik önemli projelerin hayata geçirileceğini söyledi.

AK Parti grubu adına söz alan Abdurrahman Alkan, bütçenin vatandaşların temel ihtiyaçlarına çözüm odaklı olarak hazırlandığını vurguladı. CHP grubu adına konuşan Nevzat Kozak ise, yatırım programının adil bir şekilde dağıtılmasının önemine dikkat çekti.

2025 Yılı Hedefleri

Onaylanan bütçe ile birlikte Adıyaman İl Özel İdaresi, özellikle yerel altyapı projeleri, eğitim, ulaşım ve kentsel dönüşüm gibi öncelikli alanlarda önemli projeleri hayata geçirecek. Yetkililer, bütçe çerçevesinde planlanan projelerin şeffaflık ve verimlilik esaslarına göre yürütüleceğini belirtti.

Adıyaman halkının yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen bu bütçe, il genelindeki sosyal ve ekonomik kalkınmayı destekleyecek projelerin temel taşını oluşturuyor.

Kaynak : PHA