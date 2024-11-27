"Törene Geniş Katılım Bekleniyor"

Törene, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkililerinin yanı sıra, proje kapsamında malzeme desteği sağlanan okulların idarecileri ve Hedef Kızılelma Derneği üyeleri katılacak.

Dağıtılacak spor malzemelerinin, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sağlandığı ve projenin İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen okullardaki öğrencilere ulaştırılacağı belirtildi.

"Gençlere Destek Projesine Teşekkür"

Projenin hayata geçirilmesine katkı sunan başta Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Hedef Kızılelma Derneği Onursal Üyesi ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun ve İl Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş olmak üzere, tüm kurum ve yetkililere teşekkür eden Hedef Kızılelma Derneği Genel Başkanı İbrahim Halil Gönder, şunları söyledi:

“Gençlerimizin hem fiziksel hem de zihinsel gelişimini destekleyen bu tür projelerle Adıyaman’da spora ve sağlıklı yaşama olan ilgiyi artırmayı hedefliyoruz. Desteklerinden dolayı tüm paydaşlarımıza ve katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz.”

"Spor ve Eğitimde İş Birliği Devam Edecek"

Proje, sporun gençlerin yaşamlarına kattığı değerleri artırmayı ve sağlıklı bir yaşamı teşvik etmeyi amaçlıyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün iş birliğiyle düzenlenen projelerin, gelecekte daha geniş kapsamlı etkinliklerle sürdürülmesi planlanıyor.

Kaynak : PHA