"Deprem ve Sanayi Sitesi Çalışmaları Masaya Yatırıldı"

Programda konuşan Oda Başkanı Zeynal Asnuk, 6 Şubat depreminin ardından yaşanan zorluklara ve esnafın toparlanma sürecine dikkat çekerek, “Hayat devam ediyor, bizlerin bu psikolojiden kurtulması gerekiyor. Bu nedenle dayanışmayı artıracak bir etkinlik düzenledik,” dedi.

Yeni sanayi sitesi projelerine ilişkin önemli bilgiler paylaşan Başkan Asnuk, bakanlık tarafından iki farklı yerin proje alanı olarak belirlendiğini ve organizasyon bölgesindeki 870 dönümlük bir arazinin bu kapsamda orman vasfından çıkarıldığını ifade etti. Projenin, Adıyaman esnafının geleceğini güvence altına alacak şekilde planlandığını vurgulayan Asnuk, “Bu sanayi sitesi günü kurtarmak için değil, 50-60 yıllık bir ihtiyacı karşılayacak şekilde yapılacak,” dedi.

“Esnafın Destekleriyle Büyük Bir Başarıya İmza Atacağız”

Başkan Asnuk, yapılması planlanan sanayi sitesinin 600-700 iş yerini kapsayacağını ve projenin hızla tamamlanması için yoğun bir çaba sarf edildiğini belirtti. Ayrıca, karma sanayi sitesi kapsamında mobilyacılar, mermerciler, PVC üreticileri ve oduncular gibi farklı sektörlerden esnafın ihtiyaçlarının karşılanacağı bir yapı oluşturulacağını açıkladı.

“Vekillerimiz, valimiz, ticaret odası başkanımız ve diğer oda başkanlarımızla birlikte koordineli çalışıyoruz. Bu projeyi kazmayı vurup başlatmak için üzerimize düşeni yapacağız,” diyen Başkan Asnuk, sürecin hızla ilerlediğini ifade etti.

"Katılımcılardan Teşekkür ve Dayanışma Mesajları"

Etkinliğe katılan önceki dönem milletvekili İbrahim Halil Fırat, düzenlenen programın esnafın dayanışmasını artırmak adına önemli bir adım olduğunu söyledi. Fırat, “Zeynal Başkan’a ve bu geceye emek veren herkese teşekkür ediyorum. Esnaf kardeşlerimizin birlik içinde bu projelere destek olması büyük önem taşıyor,” dedi.

Programda ayrıca Adıyaman’a kazandırılan sosyal alanların ve esnaf dayanışmasını artıran etkinliklerin önemi vurgulanırken, etkinliği organize edenlere teşekkür edildi.

"Harfane Gecesi ile Unutulmaz Anlar"

Gece, Adıyaman’ın kültürel mirası olan Harfane Gecesi etkinliği ile renklendi. Programın sonunda esnaf birliği adına tüm katılımcılara teşekkür eden Başkan Asnuk, “Bugün buraya gelerek dayanışma ruhuna destek veren tüm esnaf kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Hep birlikte çalışarak Adıyaman’ı daha ileriye taşıyacağız,” dedi.

Etkinlik, Harfane ekibinin performansı ile sona erdi.

Kaynak : PHA