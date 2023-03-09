Yaşanan deprem felaketinden sonra yaraların en kısa sürede sarılması için yoğun gayret ortaya koyan Adıyaman Belediyesi ile Adıyaman Afet Koordinasyon Merkezi, bu süreçte halkın ihtiyaçlarını en sağlıklı şekilde karşılamak amacıyla hizmete koyduğu sosyal marketlerde randevu sistemine geçti.

Sosyal marketlerde oluşan uzun kuyrukların ve yoğunluğun önüne geçmek amacıyla başlatılan yeni sitem hakkında bilgi veren Adıyaman Belediyesi yetkilileri, “Adıyaman Afet koordinasyon Merkezi ile birlikte faaliyetlerini yürüttüğümüz sosyal marketlerimizde online randevu sistemine geçmiş bulunuyoruz. İhtiyaç duyan vatandaşlarımızın gıda, temizlik, giyim ve bebek ürünleri gibi markette bulunan ürünlerden istediğini alabilmesine imkan sağlayan bu marketlerimizden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız artık http://sosyalmarket.adiyaman.bel.tr adresinden randevu oluşturabilirler. Vatandaşlarımızın marketlerimizden sorunsuz faydalanabilmesi için kimlik veya geçici kimlik belgelerini yanlarında bulundurması gerekmektedir” diye konuştu.

Uygulamaya konulan sistemler artık istenilen gün seçilerek Millet Bahçesi Giyim Marketten, Millet Bahçesi Sosyal Marketten, Yeni Otogar Sosyal Marketten ve Cumhuriyet Kapalı Spor Salonu Sosyal Marketten randevular oluşturula biliniyor.

Yetkililer ayrıca, sosyal marketlerin vatandaşa daha verimli hizmet sunması için haftada bir gün bakım için kapalı olacağını sözlerine ekleyerek, “Bu anlamda Cumhuriyet Kapalı Spor Salonu Sosyal Marketimiz Cuma günü, Millet Bahçesi Sosyal Marketimiz Cumartesi günü ve Otogar Sosyal Marketimiz Pazar günü kapalı olacaktır” şeklinde bilgi verdi.