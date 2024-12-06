Etkinlik Detayları:

Tarih: 6 Aralık 2024, Cuma

Saat: 19.30

Yer: Türkiye Petrolleri Konferans Salonu

Orkestra şefliğini Serdar Bozdemir’in üstlendiği, koordinatörlüğünü ise Burak Kaya’nın yaptığı bu özel etkinlik, Adıyaman Valiliği ve Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün katkılarıyla gerçekleşecek.

Sanatla Birlikte Eğitimin 100. Yılı Kutlanıyor

Cumhuriyet’in 100. yılı kapsamında gerçekleştirilen bu konser, öğretmenlerin sadece eğitici değil, aynı zamanda topluma sanatsal anlamda da öncülük edebileceğini gözler önüne serecek. Konser, halka açık ve ücretsiz olarak düzenleniyor.

Adıyaman halkı ve tüm sanatseverler, bu anlamlı etkinlikte öğretmenlerin yeteneklerini keşfetmeye davet ediliyor.

Kaynak : PHA