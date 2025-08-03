Vatandaşlar acile koşuyor, yetkililer susuyor…

Adıyaman’da son günlerde hastanelerin acil servislerinde yaşanan yoğunluk dikkat çekiyor. Kusma, ishal, mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetleriyle sağlık kuruluşlarına başvuranların sayısı her geçen gün artarken, yaşanan bu tablo kentte ciddi bir salgın endişesini beraberinde getirdi.

“SUYUMUZ TEMİZ Mİ?” SORUSU HERKESİN DİLİNDE

Hastalıklardaki benzerlik ve vaka yoğunluğu, akıllara “İçme suyunda sorun mu var?” sorusunu getirdi. Özellikle çocuk ve gençlerin ağırlıkta olduğu vakalarda, enfeksiyonun kaynağı olarak şebeke suyu gösteriliyor. Vatandaşların iddiasına göre, hastaneye başvuranlara musluk suyunu tüketmemeleri yönünde doktorlar tarafından uyarılar yapılıyor.

YETKİLİLER NEREDE?

Henüz resmi makamlardan bir açıklama yapılmazken, halkın tedirginliği her geçen saat artıyor. Sıcak havalarda hijyenin daha da önemli hale geldiğini hatırlatan sağlık uzmanları, içme suyu kesintileri ve altyapı sorunlarının bu tarz salgınlara zemin hazırlayabileceğini belirtiyor. Uzmanlar, içme suyunun mutlaka güvenilir kaynaklardan temin edilmesini ve vatandaşların hazır su kullanımına yönelmesini öneriyor.

ACİL SERVİSLER ALARM VERİYOR

Kent genelindeki birçok hastanede, özellikle akşam saatlerinden itibaren acil servislerde uzun kuyruklar oluştuğu gözlemleniyor. Hasta yoğunluğu sağlık çalışanlarını zorlarken, bu duruma rağmen resmi kurumlardan hala bir bilgilendirme yapılmaması kamuoyunda tepkiyle karşılanıyor.

HALKIN BEKLENTİSİ NET: ŞEFFAFLIK VE HIZLI ÖNLEM

Adıyamanlı vatandaşlar, yaşanan sağlık krizine karşı yetkililerden acil ve açık bir açıklama bekliyor. Halk, hem içme suyunun analiz sonuçlarının hem de salgın iddialarına dair detayların kamuoyuyla paylaşılmasını istiyor.