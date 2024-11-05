Sağlık çalışanları, yönetmeliğin getirdiği uygulamaların halk sağlığına ve sağlık çalışanlarının haklarına zarar verdiğini belirterek yönetmeliğin geri çekilmesini talep etti.

“Sağlıkta Performans Değil, Etkin Bir Sistem Gerekiyor”

Sağlık çalışanları adına yapılan açıklamada, mevcut yönetmeliğin koruyucu sağlık hizmetlerine gerekli düzenlemeleri içermediği, hasta-hekim ilişkilerini zora soktuğu ve hekimlerin bağımsız karar alma süreçlerine müdahale ettiği vurgulandı. Yönetmeliğin, kalite yerine sayıya dayalı bir sistem getirdiği ve sağlık çalışanlarının iş ve gelir güvencesini tehdit ettiği ifade edilerek, bu durumun sektörde istifalara yol açabileceği kaydedildi.

Talepler: “Nitelikli ve Güvenceli Bir Sağlık Hizmeti İstiyoruz”

Sağlık çalışanlarının yetkililere ilettiği beş maddelik talepler şu şekilde sıralandı:

Birinci basamak sağlık hizmetlerinin fiziki ve teknik donanımının devlet tarafından sağlanması.

Hekim başına düşen nüfusun azaltılarak, nitelikli sağlık hizmeti sunulabilmesi için yeterli süre ve olanak sağlanması.

Güvenceli istihdam modeliyle yeterli hemşire, ebe, teknisyen görevlendirilmesi; kadrosuz çalışanların kadroya alınması.

Sağlık emekçilerinin maaşlarının insanca yaşam standartlarını karşılayacak seviyede ve kesintisiz olarak ödenmesi.

Performans uygulamalarının, yapılan hizmetin niteliğini ödüllendirecek şekilde yeniden düzenlenmesi.

“Sağlık Bakanlığı'ndan Yönetmeliği Geri Çekmesini İstiyoruz”

Adıyaman Tabip Odası ve diğer sağlık örgütlerinin yaptığı açıklamada, yürürlüğe giren yönetmeliğin sağlık hizmetini iyileştirmediği, aksine mevcut sorunları derinleştirdiği ifade edildi. Açıklamada, “Bu yönetmelik, halk sağlığını korumak bir yana, çalışanların özlük haklarını da tehdit eder niteliktedir. Bu yüzden Sağlık Bakanlığı’nın halk sağlığına katkısı olmayan bu yönetmeliği geri çekmesini istiyoruz” ifadelerine yer verildi.

5-7 Kasım’da İş Bırakma Eylemi Başlatıldı

Sağlık çalışanları, taleplerinin yerine getirilene kadar hukuksal mücadele ve eylemlerini sürdüreceklerini belirtti. Açıklamada, “Halk sağlığını ve sağlık çalışanlarının haklarını korumak adına iş bırakma eylemimizi 5-7 Kasım tarihleri arasında sürdüreceğiz. Sonuç alıncaya kadar mücadelemiz devam edecektir” denildi.

Kaynak : PHA