Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıda sağlık hizmetleri kapsamında karşılaşılabilecek hukuki süreçler ele alındı.

İl Sağlık Müdürü Mehmet Şirik başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Sağlık Bakanlığı Hukuk Müşaviri Abdülmecit Demirci, idari personel ve kurum avukatları katıldı. Toplantıda, sağlık hizmetleri sırasında ortaya çıkabilecek ve idari yargıya intikal etme ihtimali bulunan konular değerlendirilirken, hukuki süreçlerin etkin yönetilmesi, mevzuata uygun hareket edilmesi ve kurum içi koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu. İl Sağlık Müdürü Mehmet Şirik, hukuki süreçlerde doğru bilgi akışı ve koordinasyonun önemini ifade etti.

Sağlık Bakanlığı Hukuk Müşaviri Abdülmecit Demirci ise sahada karşılaşılan hukuki sorunların çözümünde iş birliği ve ortak aklın önemine vurguladı.