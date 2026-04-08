Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü tarafından havalimanı personeline yönelik ilk yardım eğitimi düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğü İlk Yardım Eğitim Birimi tarafından gerçekleştirilen programda, havalimanı personeline acil durumlarda doğru ve etkili müdahalenin önemi anlatıldı. Eğitim kapsamında katılımcılara temel ilk yardım uygulamalarına ilişkin teorik ve uygulamalı bilgiler verildi. Eğitimde, katılımcıların hayat kurtarıcı müdahaleleri uygulamalı olarak öğrenmeleri sağlanırken, muhtemel kazalarda hızlı ve doğru müdahalenin önemi vurgulandı.

İl Sağlık Müdürü Mehmet Şirik, ilk yardım eğitimlerinin toplumda farkındalığın artırılması açısından önemli olduğunu belirten Şirik, hayat kurtaran bilgi ve becerilerin yaygınlaştırılmasına katkı sunan katılımcılara teşekkür ederek, bu tür eğitimlerin devam edeceğini ifade etti.