Seminerde, öğrencilerin güvenli bir şekilde taşınmasının önemi vurgulanarak, servis şoförlerine güvenli sürüş teknikleri, okul servis araçlarının karşılaşabileceği kazaların önlenmesi ve taşımacılık faaliyetlerinin kanunlara uygun yürütülmesi gibi konularda eğitim verildi. Yetkililer, eğitimlerin sadece teorik bilgi ile sınırlı kalmayacağını, eğitim öğretim yılı boyunca denetimlerin de sürdürüleceğini belirtti.

Öğrencilerin güven içinde okullarına ulaşmaları ve evlerine dönmeleri için servis araçlarının düzenli olarak denetleneceği, trafik kurallarına uygun şekilde hizmet verilmesinin sağlanacağı ifade edildi.

Kaynak : PHA