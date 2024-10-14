Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri yürüttükleri saha çalışmaları, 112 ve UYUMU uygulamalarından yapılan ihbarlar ve NARVAS projesi üzerinden yapılan analizler sonucunda bazı ev ve araçlara operasyon düzenledi.

Operasyonda M.E.A, M.Y, Y.A, Ü.E, M.G.Ö ve M.S.D, yakalanarak gözaltına alındı.

Ekiplerce araç ve adreslerde yapılan aramalarda, 196,8 gr sentetik kannabinoid yapımında kullanılan ham maddesi, 125,48 gr tütüne enjekte edilmiş sentetik kannabinoid, 9 adet üzerinde ham madde kalıntısı olan poşet parçaları, 1 sentetik ecza hap ele geçirildi.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Kaynak : PHA