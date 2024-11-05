İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun ve işletme temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen imza töreninde, öğrencilerin mesleki becerilerini geliştirmeleri, burs ve staj imkanlarından yararlanmaları ve mezuniyet sonrası iş fırsatlarına sahip olmaları hedeflendi.

İmzalanan protokolle birlikte Adıyaman İnşaatçılar Odası ile İnşaat Teknolojileri, ADY Pano Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Elektrik-Elektronik Teknolojileri, Cendere Orman Ürünleri Mobilya Gıda İnşaat Madencilik A.Ş. ile Mobilya ve İç Mekan Tasarımı, Özel Karınca Akademi Anaokulu ile Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, New Ambalaj Mobilya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ile Mobilya ve İç Mekan Tasarımı alanlarında iş birliği sağlandı.

Öğrencilere Burs, Staj ve İş İmkanı

Protokoller kapsamında, ilgili alanlarda öğrenim gören öğrencilerden bir kısmına 10 ay boyunca aylık 500 TL burs desteği sağlanacak. Öğrenciler, işletmelerin döner sermaye kapsamında verdiği projelerde çalışarak hem mesleki becerilerini pekiştirecek hem de kazanç elde edebilecek. Ayrıca, 12. sınıf öğrencileri bu işletmelerde staj yapma fırsatı yakalayacak ve mezuniyet sonrasında istihdam imkanlarına erişim sağlayarak mesleki yaşamlarına güçlü bir başlangıç yapabilecekler.

İl Milli Eğitim Müdürü Tosun, protokolün öğrencilerin eğitim hayatlarına katkı sunması temennisinde bulunarak işletmelere teşekkür etti.

Kaynak : PHA