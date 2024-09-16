Türk halk müziğinin efsanevi isimlerinden Nurettin Rençber, doğup büyüdüğü topraklara döndü ve Eğriçay Parkı’nda binlerce hayranıyla buluştu. Bu muhteşem konser için günler öncesinden heyecanla bekleyen Adıyamanlılar, parkı adeta hınca hınç doldurdu.

Rençber, konserine Adıyaman türkülerinin o kendine has dokusuyla başladı. Her bir ezgi, seyircileri derin bir duygu seline sürüklerken, Adıyaman'ın zengin kültürel mirasını müzikle bir kez daha yaşattı. Kendisi de Adıyamanlı olan Rençber, halkına olan sevgisini türkülerle dile getirdi. “Bu toprakların sesini taşımak benim için bir gururdur” diyen sanatçı, izleyenleri hem nostaljiyle hem de coşku dolu anlarla baş başa bıraktı. Konser alanında duygusal anlar yaşanırken, bazı vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı.

Nurettin Rençber’in ardından sahneye çıkan Adıyaman Belediyesi Konservatuvarı Müzik Topluluğu ise adeta gecenin ritmini zirveye taşıdı. Topluluk, coşkulu performansları ve halk müziğine getirdikleri modern yorumlarla binlerce seyirciyi adeta büyüledi.

Yediden yetmişe herkesin büyük bir coşkuyla katıldığı bu özel gece, uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir müzik şöleni olarak hafızalara kazındı.



Kaynak : PHA