Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu (MTSK) komisyon üyelerine yönelik hizmet içi eğitim sınavı gerçekleştirildi. Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, MTSK yönetmeliğinde yapılan güncel değişiklikler doğrultusunda, direksiyon eğitimi dersi sınavlarında görev alan komisyon üyelerinin mesleki gelişimlerini desteklemeye yönelik eğitim çalışmaları sürdürüldü.

Bu kapsamda teorik eğitimlerini tamamlayan kursiyerler için düzenlenen MTSK Teorik Hizmet İçi Eğitimi Sınavı, Adıyaman İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Nurettin Topçu İmam Hatip Ortaokulunda yapıldı.

Sürecin, Özel Öğretim Biriminden Sorumlu Şube Müdürü Abdullah Turhan koordinasyonunda yürütüldüğü belirtilen açıklamada, sınav uygulama ve değerlendirme standartlarının daha etkin, sağlıklı ve mevzuata uygun şekilde yürütülmesinin hedeflendiği kaydedildi.

