Adıyaman Belediyesi, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden bu yana temizlik hizmetleri kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin verileri açıkladı. Belediyeden yapılan bilgilendirmeye göre, kiralık araç uygulaması sona erdirilirken kent temizliğinin belediyeye ait araçlarla sürdürüldüğü belirtildi.

Temizlik Filosuna 56 Yeni Araç Kazandırıldı

Açıklamada, bu süreçte temizlik filosuna 56 yeni aracın kazandırıldığı kaydedildi.

33 Mahallede Düzenli Temizlik

Kent genelindeki 33 mahallede belirli aralıklarla temizlik çalışmalarının sürdürüldüğü kaydedildi. Ekiplerin 2 yıllık süreçte toplam 348 kilometrelik yol ağında temizlik yaptığı bildirildi.

Atık Yönetiminde Dikkat Çeken Veriler

Çalışmalar kapsamında 14 binden fazla konteynerin geri dönüştürüldüğü, toplam 165 bin ton atığın ise bertaraf edildiği açıklandı.

İbadethane ve mezarlıklarda düzenli bakım

Belediye ekiplerinin ibadethanelerde bin 100'den fazla temizlik çalışması gerçekleştirdiği belirtildi. Ayrıca kent genelindeki mezarlıkların düzenli olarak temizlendiği ve bakım çalışmalarının sürdürüldüğü aktarıldı.

