Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekillerinin mesleki dağılımı dikkat çekti. Açıklanan verilere göre iş insanları, avukatlar ve akademisyenler listenin üst sıralarında yer aldı.

Meclis'te en fazla temsil edilen meslek grubu 158 kişiyle iş insanları oldu. Avukat kökenli 122 milletvekili görev yaparken, akademisyenler 42 kişiyle üçüncü sırada yer aldı.

Eğitim ve Sağlık Kökenliler Öne Çıktı

Verilere göre 37 eğitimci ve 32 tıp doktoru TBMM'de görev yapıyor. Ekonomist kökenli milletvekili sayısı 33 olarak kayıtlara geçerken, bürokrat geçmişine sahip 24 isim bulunuyor.

Mühendis ve Medya Temsili Sınırlı Kaldı

İnşaat mühendisleri 22 kişiyle temsil edilirken, gazeteci kökenli milletvekili sayısı 18 olarak açıklandı. Eczacılar ile serbest muhasebeci ve mali müşavirler 11'er kişiyle listede yer aldı.

Diğer Meslek Grupları da Listede

Meclis'te ayrıca 10 çiftçi ve 10 hukukçu bulunuyor. Yazar ve sosyolog kökenli milletvekili sayısı 9'ar olurken, siyaset bilimci kökenli isimlerin sayısı 7, mülki idare amiri geçmişine sahip milletvekillerinin sayısı ise 6 olarak belirlendi.

Kaynak : PERRE