Türkiye genelinde nisan ayının gelmesiyle başlayan bahar havası, yerini sert bir soğuğa bırakıyor. Meteoroloji verilerine göre Çarşamba günü Balkanlar üzerinden gelecek yağışlı havayla sıcaklıklar 8 dereceye kadar düşerken, iç kesimlerde kış şartları, doğuda ise kar yağışı geri dönecek. Soğuk havanın etkilerinin en fazla perşembe ve cuma günleri hissedilmesi bekleniyor.

Doğu illerinde soğuk hava etkisini sürdürecek!

Pazartesi ve salı günleri yurdun batı bölümlerinde parçalı bulutlu bir gökyüzü beklenirken, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney kesimleri ve Doğu Anadolu'da yerel sağanak geçişleri görülecek. İstanbul ve İzmir gibi büyükşehirlerde termometreler 17 ile 21 derece arasını gösterirken, doğu illerinde soğuk hava etkisini sürdürmeye devam edecek.

Bazı yerlerde kar yağışı bekleniyor!

Sıcaklık düşüşüyle birlikte yağışın cinsi de değişime uğruyor. Erzurum, Kars ve Ardahan gibi yüksek rakımlı illerde yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Batı ve güney kıyılarında ise yağışların kar yerine kuvvetli sağanak şeklinde etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Çığ tehlikesine karşı uyarı!

Hafta boyunca Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında ve yoğun kar örtüsü bulunan bölgelerinde 'çığ tehlikesi' uyarısı kırmızı alarm seviyesinde kalmaya devam ediyor. Yetkililer, eğimli arazilerde oluşabilecek risklere karşı bölge halkını ve ulaşım ağındaki sürücüleri teyakkuzda olmaları konusunda önemle uyarıyor.

Kaynak : PERRE

HABER: ANKARA (PERRE) - Sibel TURAN