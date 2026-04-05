ASAL Araştırma ve Danışmanlık tarafından Türkiye genelinde gerçekleştirilen Mart 2026 tarihli kamuoyu araştırmasında, katılımcılara 'Sizce erken genel seçim yapılmalı mı?' sorusu yöneltildi. Araştırma sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 58,9'u erken seçim yapılması gerektiği yönünde görüş bildirdi. Erken seçime karşı çıkanların oranı yüzde 36,6 olarak ölçülürken, yüzde 4,5'lik kesim ise fikrinin olmadığını ya da soruya yanıt vermediğini belirtti.

Erken Seçim Talebi Yükseldi

9-16 Mart 2026 tarihleri arasında 2 bin kişiyle yapılan araştırmada, önceki dönemlerle karşılaştırıldığında erken seçim talebindeki artışın sürdüğü görüldü. Veriler, Ekim 2024'te yüzde 42,6 olan 'evet yapılmalı' oranının Ocak 2026'da yüzde 54,4'e, Mart 2026'da ise yüzde 58,9'a yükseldiğini ortaya koydu.

Kaynak : PERRE

HABER: ANKARA (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK