Komisyona gelen dilekçeler arasında ilginç talepler de yer aldı. bir vatandaş, fay hatlarının kontrollü bir şekilde patlatılarak büyük depremlerin engellenmesini istedi. Bazı vatandaşlarda 50 yaş üstüne sosyal medyanın yasaklanmasını talep etti.

Dilekçe Komisyonuna gelen ilginç ve dikkati çeken taleplerden bazıları şöyle:

Mucit mahkumların tespit edilerek desteklenmesi,

Kamuda görev yapan 65 yaş üstü çalışanların zorunlu emekli edilmesi,

Her televizyon kanalında günde 1,5 saat dini programlar yapılması için kanun çıkarılması,

50 yaşının üstündeki kişilere sosyal medya yasağı getirilmesi,

Kuzenlerin evlenmesinin yasaklanması,

'Bay-bayan' kelimelerinin kullanımının yasaklanması,

Büyünün yasaklanması,

Milletvekillerine sergiledikleri tutumlar nedeniyle din kültürü, genel ahlak ve edep derslerinin verilmesi,

Belediye başkanlarının cumhurbaşkanı tarafından atanması,

İşsiz gençlere vatandaşlık maaşı adı altında maaş bağlanması,

'Yaratmak' kelimesinin Türk Dil Kurumu ve RTÜK mevzuatında yapılacak düzenlemelerle sınırlandırılması.

