Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan ve belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında disiplin sürecini ileri aşamaya taşıdı. Parti yönetimi, Yalım'ın kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine karar verdi.
CHP Sözcüsü Zeynel Emre, Merkez Yönetim Kurulu'nda daha önce başlatılan disiplin süreci kapsamında görevlendirilen hukukçuların hazırladığı raporun değerlendirildiğini belirtti. Yapılan inceleme sonucunda önceki kararın değişmediğini kaydeden Emre, Yalım'ın kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini bildirdi.
Ne Olmuştu?
Özkan Yalım, yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından tutuklanmış, daha sonra İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden uzaklaştırılmıştı.
Süreç kapsamında Uşak Belediye Meclisi'nde 6 Nisan'da başkanvekili seçimi yapılacağı bildirildi.
