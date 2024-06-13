Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından Adıyaman Havalimanı’nda mayıs ayında, iç hat yolcu trafiği 30 bin 790, dış hat yolcu trafiği 355 oldu. Böylece mayısta toplam 31 bin 145 yolcuya hizmet verdiği açıklandı.

Mayıs ayında Adıyaman Havalimanı’na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 272, dış hatlarda 2 olmak üzere toplamda 274’e ulaştığı belirtilirken yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise mayıs ayında toplamda 209 ton oldu.

5 Aylık (ocak-mayıs dönemi) gerçekleşmeler

5 aylık (ocak-mayıs) dönemde ise Adıyaman Havalimanı’nda yolcu trafiği 153 bin 906, uçak trafiği 1.193, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 1.146 ton olarak gerçekleşti.

Kaynak : PHA