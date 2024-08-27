"Valilikte Geniş Katılımlı Toplantı"

Adıyaman’da deprem sonrası süreçle ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. 31 Ağustos 2024 tarihinde sona erecek olan ‘mücbir sebep hali’nin uzatılması için Adıyaman Valiliği'nde geniş katılımlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Vali Vekili Ali Erdoğan, Adıyaman milletvekilleri Doç. Dr. Resul Kurt ve Hüseyin Özhan, STK başkanları ve çeşitli sektör temsilcileri katıldı. Toplantıda, mücbir sebep halinin uzatılmasının yanı sıra, esnaf, sanatkarlar, sanayiciler, tüccarlar ve diğer meslek gruplarının sorun ve talepleri masaya yatırılarak, ilin ekonomik durumu üzerine çözüm önerileri istişare edildi.

"Adıyaman'ın Beklentileri ve Talep Edilen Destekler"

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Torunoğlu, daha önce yaptığı açıklamalarda, deprem bölgesinde mücbir sebep halinin kayıtsız şartsız uzatılmasını talep etmiş ve bu talebin, depremden etkilenen tüm işletmelerin yaşadığı maddi ve manevi kayıpların telafisi için kritik önemde olduğunu vurgulamıştı. Torunoğlu, özellikle Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya gibi depremden büyük ölçüde etkilenen bölgelerde mücbir sebep halinin uzatılmasının, yaraların sarılması için elzem olduğunu ifade etti.

Torunoğlu ayrıca, Türkiye Belediyeler Birliği’nin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlığında Adıyaman’da yapacağı toplantıdan da beklentilerini dile getirdi. Adıyaman’ın deprem sürecinde geri planda kaldığını belirten Torunoğlu, büyükşehir belediye başkanlarından bu süreçte destek beklediklerini ve Adıyaman’ın ihtiyaçlarının karşılanması için pozitif ayrımcılık talep ettiklerini söyledi.

"Toplantıdan Çıkan Sonuçlar ve Gelecek Beklentileri"

Valilikte gerçekleştirilen toplantıda, bölgedeki ekonomik zorlukların ve ihtiyaçların giderilmesine yönelik somut adımlar atılması gerektiği vurgulandı. Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın’ın katılımlarıyla, mücbir sebep halinin uzatılması ve diğer ekonomik desteklerin sağlanması konusunda yerel yönetimlerle iş birliği içinde olunacağı belirtildi.

Adıyaman halkı ve esnafının beklentileri, bölgedeki ekonomik kalkınma için yapılması gerekenler ve deprem sonrası toparlanma sürecine yönelik talepler, bu toplantının ardından daha da belirginleşti. Yetkililerin bu talepleri dikkate alarak, Adıyaman ve çevresindeki diğer deprem bölgelerinde gerekli desteği sağlamaları bekleniyor.

Adıyaman’daki mücbir sebep halinin uzatılması talebi, depremden etkilenen bölgelerde ekonomik iyileşme sürecinin hızlandırılması için kritik bir adım olarak görülüyor. Adıyaman'daki yetkililer, esnaf ve tüccarların taleplerini dikkate alarak, kentin ihtiyaçlarını karşılamak ve ekonomik istikrarı sağlamak için gerekli adımları atmayı planlıyor. Bu süreçte Türkiye Belediyeler Birliği’nin de destek sunması beklentiler arasında.

Kaynak : PHA