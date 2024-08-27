Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda: “Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu; Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde yeni teşkil edilen Hava Unsur Komutanlığı daimî konuşlanması sonrasında Katar’a ziyaret gerçekleştirdi. Orgeneral Kadıoğlu, ilk uçuşu Katar Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Jassim Mohammed Ahmad Al-Mannai ile yaptı.” Açıklamasında bulundu.

Ziyaretin, iki ülke arasındaki askeri işbirliğini güçlendirme amacı taşıdığı belirtilirken, Türk ve Katar Hava Kuvvetleri arasındaki ilişkilerin daha da derinleştirilmesine katkı sağlayacağı vurgulandı. Bu ziyaret, Türkiye ve Katar arasında devam eden savunma işbirliğinin önemli bir adımı olarak değerlendiriliyor.

Kaynak : PHA