Mutenâ, yayın hayatına başladığı günden bu yana çeşitli konularda özgün içerik sunarak, edebiyat dünyasında önemli bir yer edinmiştir. Derginin Genel Yayın Yönetmeni ve İmtiyaz Sahibi Murat Kayış, dergi kültürünün edebiyatımızdaki önemine dikkat çekerek, bu alanda çalışmalarını sürdüren tüm yazar ve şairlere teşekkür etti.

"Dergicilik Kültürü ve Edebiyatımıza Katkıları"

Murat Kayış, Mutenâ Dergisi'nin yeni sayısı vesilesiyle yaptığı açıklamada, dergiciliğin edebiyata olan katkısının altını çizdi. Kayış, “Dergi kültürünü yaşatmak, edebiyatımıza hizmet etmenin bir başka koludur. Geçmiş dönemlere bakıp incelediğimizde dergiciliğin önemini daha iyi anlıyoruz,” diyerek dergi yayıncılığının edebiyat dünyasında sahip olduğu önemi vurguladı. Dergilerde farklı düşüncelere sahip yazarların çalışmalarının bir araya getirilmesinin, okurlara geniş bir perspektif sunduğunu ve entelektüel bakış açısına büyük katkı sağladığını belirtti.

"Mutenâ'nın İçeriği ve Yazar Kadrosu"

İki aylık periyotlarla yayınlanan Mutenâ Dergisi, farklı türlerdeki yazı ve çalışmalarla zengin bir içerik sunuyor. Dergi, makale, öykü, deneme, şiir, köşe yazısı, araştırma-inceleme, kitap ve film tahlili gibi serbest çalışmalara yer vererek edebiyatın her türüne kucak açıyor. 22. sayıda, aralarında Cezmi Ersöz, Murat Kayış, Behçet Atabek, Metin Üregen, İlyas Çetinkaya, Özlem Çallı gibi isimlerin de bulunduğu birçok yazar ve şair, eserleriyle derginin zenginliğine katkıda bulundu.

"Yazarlar ve Şairler Bir Arada"

Mutenâ Dergisi’nin son sayısında yer alan yazarlar ve şairler, edebiyat dünyasına önemli eserler kazandırmış isimlerden oluşuyor. Bu sayıda yazıları ve şiirleri ile yer alan isimler arasında Cezmi Ersöz, Behçet Atabek, Metin Üregen, İlyas Çetinkaya, Özlem Çallı, Talip Koktaş, Bakır Çakmak, Sıddık Uçar, Derya Şahin, Elif Esinti, Erman Şahin, Ferit Gölgül, Berivan Çevik Yavuztürk, Uygar Kaplan, Aydın Akyüz, Hakkı Bulut, Meki Ekin, Kemal Yıldırım ve Zümrüd-ü Sabah bulunuyor. Bu isimler, Mutenâ Dergisi’nin 22. sayısına edebi zenginlik katıyor ve okurlara farklı bakış açıları sunuyor.

"Dergi Kültürüne Katkı ve Okurlara Davet"

Murat Kayış, açıklamasının sonunda, dergi kültürüne katkıda bulunan tüm yazarlara teşekkür ederek, okurları Mutenâ Dergisi’ni takip etmeye davet etti. Kayış, “Bu zenginliği yaşatan ve entelektüel bakışa büyük katkı sunan dergicilik, her zaman takdiri, ilgiyi ve desteği hak eder,” dedi. Mutenâ Dergisi, kültür, sanat ve edebiyat dünyasında yerini sağlamlaştırırken, okurlarını yeni sayısıyla buluşturmanın heyecanını yaşıyor.

Kaynak : PHA