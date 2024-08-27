Süleymaniye’de gerçekleşen saldırı ve KDP’nin politikaları hedef alındı.

Gazetecilere Yönelik Saldırıya Tepki

Adıyaman Merkez Demokrasi Parı'nda yapılan açıklamada, 23 Ağustos’ta Süleymaniye’de gazetecileri taşıyan bir aracın Türkiye’ye ait bir hava aracı tarafından bombalanması sonucu Gülistan Tara ve Hêro Bahadîn isimli Kürt kadın gazetecilerin hayatını kaybettiği belirtildi. Kabak, "Özgür basın emekçisi Kürt kadın gazetecilere yönelik bu katliamı lanetliyoruz. Yaralılara ise acil şifalar diliyoruz," dedi. Bu saldırının, özgür basının sesini kısmak ve Kürdistan’da süren savaş suçlarının dünya kamuoyuna ulaşmasını engellemek amacını taşıdığını vurguladı.

"KDP Suçlara Ortak Olmaktan Vazgeçmeli"

Kabak, AKP-MHP bloğunun Kürdistan Federe Bölgesi'nde geniş çaplı bir savaş planladığını ve KDP'nin bu sürece destek verdiğini öne sürdü. Kabak, "Kürt düşmanı AKP-MHP rejimi sömürgeci ve yayılmacı politikaları ile Kürdistan’ın dört parçasını ilhak etmek istiyor. Kürdistan Federe Bölgesi yönetimi ise bu ilhaka rıza göstererek Kürdistan’ın evlatlarının katledilmesine ortak oluyor. Kürdistan halkı bunu asla kabul etmemiştir, etmeyecektir. KDP bu suçlara ortak olmaktan derhal vazgeçmelidir," ifadelerini kullandı.

Kadın Kazanımlarına Yönelik Saldırılar

Açıklamada, AKP-MHP rejiminin Kürt halkına ve kadın kazanımlarına yönelik saldırılarının da eleştirildiği belirtilerek, gazeteci Nagihan Akarsel'in de bu saldırılar sonucu Süleymaniye’de katledildiği hatırlatıldı. Kabak, "Kadın düşmanı AKP-MHP rejiminin Kürdistan’ın dört parçasında Kürt halkına ve kazanımlarına yönelik bu saldırılarla aynı zamanda kadın kazanımlarını hedeflediğini çok iyi biliyoruz," dedi.

DEM Parti ve DBP’den Çağrı

Açıklamanın sonunda Kabak, tüm Kürdistan halkını, kadınları ve demokratik kamuoyunu soykırıma karşı tutum almaya davet etti. "Bilinmelidir ki hakikatin izini süren özgür basın emekçileri arkadaşlarının kalemini yerde bırakmayacak, her koşulda hakikatin sesi açığa çıkacak. Bütün Kürdistan halkının başı sağolsun," diyerek sözlerini tamamladı.

DEM Parti ve DBP, Kürt halkının birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmesi gerektiğini belirterek, KDP’ye de bu süreçte işbirlikçi politikalarını gözden geçirme çağrısı yaptı.

Kaynak : PHA