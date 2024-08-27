Bahçeli, açıklamasında CHP'nin, Hacı Bektaşi Veli anma törenlerinde etnik ve mezhebi ayrımcılığı öne çıkardığını ve bu yaklaşımın 26 Ağustos etkinlikleriyle daha da belirginleştiğini ifade etti. CHP'nin Malazgirt Zaferi’ni gölgede bırakma çabasına girdiğini öne süren Bahçeli, "CHP, 26 Ağustos’ta Malazgirt Zaferi’ne rakip olarak Büyük Taarruz'u göstermiş, iki büyük tarihi olayı karşı karşıya getirerek tarihe, millete ve milli mukadderata büyük bir saygısızlık sergilemiştir," dedi.

"CHP’nin Türk tarihine bakışı, Haçlı emelleriyle aynıdır"

Devlet Bahçeli, CHP'nin tarih anlayışını "çarpık" olarak nitelendirerek, partinin Türk tarihine yaklaşımını Haçlı zihniyetiyle aynı doğrultuda bulduğunu belirtti. Bahçeli, bu düşüncelerini şu sözlerle ifade etti: "Cumhuriyet Halk Partisi yöneticileri ile birlikte candaş ve fondaş medyası, tarihten husumet çıkarmaya çalışmakta, tarihi şahsiyetler arasında ayrımcılık yapmaktadır. Bu zihniyet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Sultan II. Abdülhamid’i kutuplaştırdığı yetmezmiş gibi, şimdi de bu kutuplaşmayı Sultan Alparslan’a kadar taşımaya cüret etmektedir. Bu tavır, Türk milletinin birliğine ve kardeşliğine zarar verme amacı taşıyan tehlikeli bir yaklaşımdır."

Bahçeli, CHP'nin Malazgirt Zaferi ve Büyük Taarruz gibi iki tarihi olayı birbirine rakip göstermeye çalışmasının, Türk milletinin ortak hafızasını zedelediğini belirterek, "Malazgirt ile Büyük Taarruz; Türk milletinin var olma azminin yüreklerde çınarlaştığı, birbirini tamamlayan iki büyük milattır. Bu zaferler, Anadolu’yu bize yurt yapan iradenin ifadesidir," dedi.

"CHP’nin siyaseti tehdit niteliğinde"

Bahçeli, CHP’nin izlediği siyasi çizginin Türkiye için ciddi bir tehdit oluşturduğunu savundu. Özellikle Hacı Bektaşi Veli anma etkinliklerinde CHP’nin etnik ve mezhebi farklılıkları öne çıkararak toplumda kutuplaşmayı derinleştirdiğini söyleyen Bahçeli, "CHP’nin bu tutumu, bölücülüğün siyasete iyice sinmiş ve sirayet etmiş halidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mirasına sahip çıkmak yerine, onun eserlerine hakaret eden bir CHP yönetimi ile karşı karşıyayız," ifadelerini kullandı.

Bahçeli ayrıca, CHP’nin son dönemde izlediği politikanın Türkiye’nin milli birlik ve bütünlüğünü hedef aldığını öne sürdü. "Tarihimize saldıran ve ecdadımız arasına fitne yaymaya çalışan zihniyet, Türk milletinin büyük direnci karşısında başarıya ulaşamayacaktır," dedi.

"Vatan imara açılacak arazi değildir"

Vatanın, uğruna verilen büyük mücadelelerin sonucu elde edilen kutsal bir emanet olduğunu vurgulayan Bahçeli, "Vatan demek, imara açılacak arazi, hibe edilecek arsa ya da ikram edilecek toprak parçası değildir. Vatan, şehitlerimizin fedakarlıklarıyla yoğrulmuş, milletimizin inanç ve irfanıyla yoğrulmuş kutsal bir varlıktır," dedi.

"Türk Milleti, tarihini saptıranlara karşı duyarlıdır"

Devlet Bahçeli, Türk milletinin tarihine sahip çıkma konusundaki duyarlılığını vurgularken, CHP’nin izlediği siyasetin "güncellenmiş bir Bizans senaryosu" olduğunu belirtti. "DEM’lenen CHP’nin siyasi pozu ve pozisyonu yüksek düzeyli bir tehdittir. Gelişmelerin başkaca bir izahı zor," ifadelerini kullanan Bahçeli, Türk milletinin bu oyuna gelmeyeceğini, vatanını ve tarihini koruma kararlılığında olduğunu söyledi.

“Zaferlerimiz Türk milletinin eseridir”

Bahçeli, Malazgirt Zaferi ve Büyük Taarruz’un Türk milletinin şanlı tarihindeki iki önemli dönüm noktası olduğunu belirterek, "Türk milleti, elde ettiği zaferleri kanının son damlasına, alın terinin son zerresine kadar hak etmiş muzaffer bir millettir. Bu nedenle hem tarih yapmış, hem de tarih yazmıştır," dedi.

Bahçeli açıklamasını, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıldönümünde Sultan Alparslan ve cesur neferlerini, Büyük Taarruz’un 102. yıldönümünde de Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele kahramanlarını rahmetle anarak tamamladı.

Kaynak : PHA