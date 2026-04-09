Adıyaman'da yıllar önce eşinden ayrılan ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen ve yalnız yaşayan 64 yaşındaki Ahmet Han, gidecek yerinin olmamasından dolayı 6 Şubat depremlerinde Bahçelievler Mahallesi İzollu Baba Caddesi üzerinde ağır hasar alan bir binanın 5. katında yaşamaya başladı. Kolonları patlak olan ve yıkılma eşiğinde olan binada yaklaşık 3 yıldır yaşayan Ahmet Han, burada yaşam mücadelesi verdi.

Ahmet Han'ın yaklaşık 3 yıldır yaşadığı ağır hasarlı binanın yıkımı için karar alındı. Yıkım ekibi, tarafından fark edilen Ahmet Han, bulunduğu yerden çıkarıldı. Kaldığı binanın da yıkımına başlanılması sonucu sokakta kalan Ahmet Han, kent merkezinde bulunan bir yakınının konteynerinde misafir edilmeye başlandı. Gidecek her hangi bir yerinin olmadığını eşinden ayrıldığını ve çocuğunun da kendisiyle konuşmadığını belirten Ahmet Han, yetkililerden barınma için yardım beklediğini söyledi.