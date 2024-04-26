Turgut Reis Mahallesi’nde bulunan Babuselam Medresesi tarafından bir hafta sürecek kermese katılım yoğun oldu.

Kermes açılışına, AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, Adıyaman AK Parti İl Başkanı Emrah Erkan Bulucu ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ziya Başaran ve vatandaşlar katıldı.

Açılışın ardından Kurt, vatandaşlarla sohbet ederek, yapılan yemek stantlarını gezdi.

26 Nisan-2 Mayıs tarihleri boyunca devam edecek olan kermese vatandaşları davet eden Çağrı Kuran Kursu ve Yardımlaşma Derneği Babuselam Medresesi Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Emre Taşkın, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Herkese hayırlı cumalar Allah’ın rahmeti üzerinize olsun. Adıyaman Merkez’de Turgut Reis Mahallesi’ndeyiz, derneğimizin yoğun çalışmaları neticesinde bu kermesimizi kurduk. Tüm Adıyaman halkını bu hayır çalışmasına davet ediyoruz. Hem Çocuklarımıza yönelik hem kültür merkezine yönelik hafızlarımızı yetiştireceğimiz bu medresenin yapımında bütün geliri bağışlayacağımız bu kermeste bütün halkımızı davet ediyoruz. Bu hayır çarşısıdır gönüllerin, fikirlerin, sevginin, muhabbetin kaynadığı bir yerdir. Tüm herkesi davet ediyorum, herkese saygı ve sevgilerimle Allaha’a emanet olun inşallah.”

Kaynak : PHA