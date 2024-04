“Devletimizin savcılarını göreve çağırıyoruz”

Başkan Sadıkoğlu, “Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin 17 Milyar TL borç ile ülke gündemine gelmesini üzülerek izledik. Bu şehri algılarla, usulsüzlükler yönettiklerini aylardır yüksek sesle dile getiriyoruz. Biz bunları dile getirirken aslında bugün olabilecekleri önceden gördüğümüzü ifade etmeye çalıştık. Tüyü bitmemiş yetimin dahi hakkının olduğu makamı kişisel rantları için kullananların Malatya’mızı borç batağına sürüklediği görev süreleri araştırılmalıdır. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası olarak devletimizin savcılarını göreve çağırıyoruz. Müfettişleri göreve davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Sessiz kalmamızı kimse beklemesin” diyen sadıkoğlu: “Malatya menfaatine olan her konuda eksik gedik ne varsa dile getirdik, getirmeye de devam edeceğiz” diyen Başkan Sadıkoğlu, şu ifadelere yer verdi; “Yayınladığı bir video ile milletin gözüne baka baka yine yalanlar söyleyerek kendini aklamaya çalışanlar, bu şehre hesap vermek zorundalar. Depremden sonra su parası almadık, otobüs parası almadık, marketlerden ücretsiz mal dağıttık demek tam anlamıyla komedidir. Siz bu milletin aklıyla alay mı ediyorsunuz? Belediyenin birçok yatırımının düşük rakamlarla ihale edilerek aslında arka planda farklı amaçlar güdüldüğünü anlamamak zor değil. Seçim öncesi 300’ün üzerinde fütursuzca personel alınması bu şehre ihanettir. Ortada açık bir şekilde kamu malını zarara uğratmak var. Malatya’nın en büyük STK’sı olarak sessiz kalmamızı kimse beklemesin. Her konuda olduğu gibi bu konuda da Malatya menfaatini gözetiyoruz. Malatya menfaatine olan her konuda eksik gedik ne varsa dile getirdik, getirmeye de devam edeceğiz. Savcıları ve müfettişleri göreve çağırdığımızı bir kez daha yineliyor, takipçisi olacağımızı da belirtmek istiyorum.” dedi.

Kaynak : PHA